Виталий Кафанов: в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном сыграют два разных вратаря
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в товарищеских матчах национальной команды на ноябрьских сборах ворота будут защищать разные голкиперы.
«Ментальное состояние Матвея? Есть технические огрехи, поэтому я и сказал, что не знаю, кто номер один. Селихов и Шунин играют стабильно, помогают команде своей набирать очки. Можно сказать, что в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном сыграют два разных вратаря», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора.
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