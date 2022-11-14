Виталий Кафанов: в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном сыграют два разных вратаря

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в товарищеских матчах национальной команды на ноябрьских сборах ворота будут защищать разные голкиперы.

«Ментальное состояние Матвея? Есть технические огрехи, поэтому я и сказал, что не знаю, кто номер один. Селихов и Шунин играют стабильно, помогают команде своей набирать очки. Можно сказать, что в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном сыграют два разных вратаря», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора.