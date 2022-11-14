Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: без разницы, где играть. Мы приехали в сборную — неправильно выбирать позиции

Литвинов: без разницы, где играть. Мы приехали в сборную — неправильно выбирать позиции
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что может сыграть в национальной команде на любой позиции.

«Когда тренер скажет мою позицию? Каждый всё по-своему воспринимает. Мне без разницы, везде готов сыграть, потому что мы приехали в сборную. Выбирать позицию, говорить о том, что мне не нравится – это неправильно.

Кем себя вижу? Что-то среднее между опорником и центральным защитником. Много раз говорил, что комфортнее в опорной зоне, там больше работаешь с мячом, больше движения. Но центральным защитником мне тоже нравится играть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Для 21-летнего полузащитника московского «Спартака» это первый вызов в сборную России.

Новость по теме
Литвинов: не знаю, что за травма мешает Зобнину приехать в сборную. Это дело его и Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022