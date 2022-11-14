Литвинов: без разницы, где играть. Мы приехали в сборную — неправильно выбирать позиции
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что может сыграть в национальной команде на любой позиции.
«Когда тренер скажет мою позицию? Каждый всё по-своему воспринимает. Мне без разницы, везде готов сыграть, потому что мы приехали в сборную. Выбирать позицию, говорить о том, что мне не нравится – это неправильно.
Кем себя вижу? Что-то среднее между опорником и центральным защитником. Много раз говорил, что комфортнее в опорной зоне, там больше работаешь с мячом, больше движения. Но центральным защитником мне тоже нравится играть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Для 21-летнего полузащитника московского «Спартака» это первый вызов в сборную России.
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