Литвинов: без разницы, где играть. Мы приехали в сборную — неправильно выбирать позиции

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что может сыграть в национальной команде на любой позиции.

«Когда тренер скажет мою позицию? Каждый всё по-своему воспринимает. Мне без разницы, везде готов сыграть, потому что мы приехали в сборную. Выбирать позицию, говорить о том, что мне не нравится – это неправильно.



Кем себя вижу? Что-то среднее между опорником и центральным защитником. Много раз говорил, что комфортнее в опорной зоне, там больше работаешь с мячом, больше движения. Но центральным защитником мне тоже нравится играть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Для 21-летнего полузащитника московского «Спартака» это первый вызов в сборную России.