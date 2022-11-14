Карпин: отпустить Кузяева из сборной в «Зенит» на игру с «Факелом» попросил Медведев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев попросил отпустить полузащитника Далера Кузяева в расположение клуба на матч Фонбет Кубка России с «Факелом».
«Кривцов не доехал, но он и не должен был. До этой игры получил травму, понимали, что играет с проблемами, решили не вызывать. Не доехал ещё Кузяев, он доедет после игры с «Факелом» в Душанбе.
Кто просил, чтобы я отпустил Кузяева в «Зенит», чтобы он сыграл с «Факелом»? Не Сергей Богданович. Александр Иванович Медведев попросил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.
- 14 ноября 2022
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