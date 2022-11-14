Валерий Карпин рассказал, какие задачи стоят перед ним в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что его главная цель — подготовить команду к участию к турниру, в котором она сможет участвовать после снятия запрета.
«Турнирных задач сейчас нет. Задача сейчас — подготовить к ближайшему будущему ту команду, которая могла бы участвовать, когда нас вернут. Иметь также понимание, кто у нас на подходе.
В прошлый раз у нас было 10 новичков. Можно сказать, что ведётся селекционная работа. Сейчас у нас есть возможность посмотреть на ребят, почувствовать, потрогать их. Если бы были у нас турнирные задачи, то не было бы возможности посмотреть ребят», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).
- 14 ноября 2022
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