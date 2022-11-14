Руководство «Манчестер Юнайтед» встретится с тен Хагом, чтобы обсудить будущее Роналду

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» встретится с главным тренером команды Эриком тен Хагом сегодня, 14 ноября, для того, чтобы обсудить ситуацию со скандальным интервью нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд, футбольный директор команды Джон Мертоф и председатель правления клуба и один из его владельцев Джоэл Глейзер встретятся с главным тренером Эриком тен Хагом, чтобы определить наилучший вариант выхода из сложившейся ситуации и дальнейшие шаги.

Напомним, ранее Роналду дал интервью, в котором раскритиковал тен Хага, заявив, что не уважает тренера, а также заявил, что «Юнайтед» пытались «выжить» португальца из клуба в этом и прошлом сезонах. Также 37-летний форвард сообщил, что готов покинуть «красных дьяволов». Интервью стало неожиданностью для «Манчестера», главный тренер и команда узнали о нём только перед возвращением домой из Лондона после матча с «Фулхэмом».

Новость по теме В «МЮ» узнали об интервью Роналду перед самолётом. Слова форварда разочаровали клуб

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: