Карпин: если бы завтра играли в условном отборе на Евро, в сборную вызывались игроки 30+

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о причинах вызова в национальную команду россыпи молодых футболистов.

«Те игроки, кому за 30 сейчас, не вызываются, да. Если бы мы завтра играли в условном отборе на Евро… Не знаю, правда, что должно случиться, чтобы это произошло. В этом случае вызывались бы игроки 30 плюс, которые смогут выполнить конкретную задачу под матч», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».