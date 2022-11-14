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Карпин ответил на вопрос, заслужил ли Сергей Пиняев вызов в сборную России

Карпин ответил на вопрос, заслужил ли Сергей Пиняев вызов в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вызов в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Заслуженный ли вызов Пиняева в сборную? Просмотр просмотром, но те, кто сейчас в сборной, заслужили этот просмотр», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

18-летний Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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