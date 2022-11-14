Карпин: Литвинов — опорник? Он и в защите неплох. Хорошо иметь таких игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике национальной команды и «Спартака» Руслане Литвинове.

«На какой позиции будет задействован Литвинов? Посмотрим по состоянию других игроков. Литвинов и Баринов могут сыграть в опорке и в центральной защите. Хорошо иметь таких игроков, кто может сыграть на разных позициях. Позиция Литвинова — опорная зона? По-моему, он и в защите неплохо играет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

21-летний Литвинов впервые попал в заявку сборной России на матчи. Команде Валерия Карпина 17 ноября предстоит сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября она встретится с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.



В нынешнем сезоне Литвинов в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.