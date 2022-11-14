Валерий Карпин: мы бы хотели сыграть товарищеские матчи в России. Но к нам не едут

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальная команда не проводит домашние товарищеские матчи. По словам наставника, соперники отказываются ехать на игры в Россию.



«Почему играем не в России? Вы думаете, что никто из нас не хочет сыграть в России? Мы бы хотели сыграть товарищеские матчи с кем-то у нас. Но к нам не едут. Если получится сыграть с Казахстаном, то дай бог», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора нашей национальной команды.