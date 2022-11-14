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Валерий Карпин: мы бы хотели сыграть товарищеские матчи в России. Но к нам не едут

Валерий Карпин: мы бы хотели сыграть товарищеские матчи в России. Но к нам не едут
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальная команда не проводит домашние товарищеские матчи. По словам наставника, соперники отказываются ехать на игры в Россию.

«Почему играем не в России? Вы думаете, что никто из нас не хочет сыграть в России? Мы бы хотели сыграть товарищеские матчи с кем-то у нас. Но к нам не едут. Если получится сыграть с Казахстаном, то дай бог», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора нашей национальной команды.

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