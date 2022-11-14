Карпин — о Сазонове: если кто-то не хочет играть за сборную России — это нафиг не нужно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Сазонов? Он решил играть за Грузию? Окей, только вперёд!



Моя позиция: если кто-то не хочет играть за сборную — это нафиг не нужно. Не хочет — ну и не хочет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».