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Карпин — о Сазонове: если кто-то не хочет играть за сборную России — это нафиг не нужно

Карпин — о Сазонове: если кто-то не хочет играть за сборную России — это нафиг не нужно
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Сазонов? Он решил играть за Грузию? Окей, только вперёд!

Моя позиция: если кто-то не хочет играть за сборную — это нафиг не нужно. Не хочет — ну и не хочет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».

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