Форвард «Рубина» Фамейе не попал в окончательную заявку сборной Ганы на ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе не сыграет в составе сборной Ганы на чемпионате мира. 25-летний футболист не попал в окончательную заявку команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Ганы в своих соцсетях.

«Джоэль Фамейе не попал в окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Форвард останется в расположении «Рубина» и будет готовиться к оставшимся играм года с «Уфой» и «Нефтехимиком», — сказано в заявлении казанской команды в телеграм-канале.

25-летний Фамейе перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2022 года. В 15 матчах Мелбет Первой лиги он забил шесть голов и отдал результативную передачу. Три предыдущих сезона нападающий сборной Ганы выступал за «Оренбург».