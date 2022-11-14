Карпин: кто будет капитаном сборной России? Может, Пиняев или Сычевой — почему нет?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что капитан команды может стать нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев или форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой.

«Кто будет капитаном на товарищеских матчах? Может, Пиняев будет или Сычевой, почему нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».