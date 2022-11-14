Серхио Рамос прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал своё непопадание в окончательную заявку сборной Испании на стартующий через шесть дней чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, это была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придётся смотреть его дома.



Это тяжело, но утром солнце всё равно взойдёт. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки.



Это то, что я чувствую, и я хотел поделиться этим с вами. Благодарю всех вас за вашу поддержку. Впереди ещё много задач и целей. Скоро увидимся. Желаю вам всего наилучшего. Вперёд, Испания!» — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.

Рамос не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира по решению главного тренера национальной команды Луиса Энрике. Наставник испанцев подвергся критике со стороны болельщиков за отсутствие Рамоса в составе.

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