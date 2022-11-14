Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

Серхио Рамос прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022
Комментарии

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал своё непопадание в окончательную заявку сборной Испании на стартующий через шесть дней чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, это была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придётся смотреть его дома.

Это тяжело, но утром солнце всё равно взойдёт. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки.

Это то, что я чувствую, и я хотел поделиться этим с вами. Благодарю всех вас за вашу поддержку. Впереди ещё много задач и целей. Скоро увидимся. Желаю вам всего наилучшего. Вперёд, Испания!» — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.

Рамос не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира по решению главного тренера национальной команды Луиса Энрике. Наставник испанцев подвергся критике со стороны болельщиков за отсутствие Рамоса в составе.

Расписание матчей ЧМ-2022
«Ему должно быть стыдно!» Тренера сборной Испании разносят за состав на ЧМ-2022 «Ему должно быть стыдно!» Тренера сборной Испании разносят за состав на ЧМ-2022
За кого вы будете болеть на чемпионате мира — 2022 в Катаре? Исследование «Чемпионата»

Касильяс показал переживания из-за непопадания на ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022