Кристиан Эриксен прокомментировал проведение ЧМ-2022 в середине сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре в середине сезона.
«Слова Бруну Фернандеша о чемпионате мира? Я полностью с ним согласен. Очень интересно, почему мундиаль проводится в Катаре. Все согласны с тем, что решение о проведении турнира здесь было неправильным. Но мы футболисты, мы играем в футбол. Решения принимаются кем-то наверху, а не нами. Конечно, мы пытаемся что-то сказать и делаем всё, что в наших силах, чтобы привлечь к этому внимание. Но производить перемены должен кто-то другой», — приводит слова Эриксена датский TV2.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре стал первым в истории, который пройдёт в середине сезона. Сборная Дании с Эриксеном сыграет на турнире со сборными Франции, Австралии и Туниса.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
- 14 ноября 2022
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