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Главный тренер женского «Ростова» назвала самые памятные моменты сезона

Главный тренер женского «Ростова» назвала самые памятные моменты сезона
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Главный тренер ЖФК «Ростов» Наталья Карасёва рассказала о самых памятных моментах сезона.

«Самый запоминающийся момент – это то, что мы выполнили поставленную задачу – попали в четвёрку лучших команд страны.

Было настолько круто идти по «Ростов Арене» и слышать, как болельщики тебе аплодируют и кричат «браво»! Это абсолютно непередаваемые эмоции, до мурашек. Очень хотелось бы, чтобы на наши матчи приходило столько же болельщиков поддерживать девчонок. Мы своей игрой будем стараться собирать всё больше и больше зрителей на трибунах.

Хотелось бы сказать огромное спасибо тем болельщикам, которые нас поддерживали в течение сезона вне зависимости от исхода матча, ведь бывают как хорошие, так и плохие игры, но они в любом случае верили в нас, и это очень приятно!

И, конечно, хотелось бы поблагодарить всю команду за сезон – девчонок, тренерский, административный и медицинский штабы, руководство клуба!» — приводит слова Карасёвой пресс-служба женской Суперлиги на официальном сайте.

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