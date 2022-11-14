Семак рассказал, кто из сборников «Зенита» не примет участия в кубковом матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перечислил футболистов, которые не помогут его команде в предстоящем матче Кубка России с «Факелом». Напомним, игра сине-бело-голубых с командой из Воронежа состоится в среду, 16 ноября.

«В сборную России уехали Караваев и Мостовой. Алип отправился в Казахстан, Ловрен — в Хорватию, Барриос — в Колумбию, а Родригао продолжает восстановление. Те, кто остался, будут готовиться к матчу. Кузяев едет с нами в Воронеж и уже после матча поступает в распоряжение сборной России.

Планируется ли привлечение игроков из молодёжки и дубля? Я думаю, в небольшом количестве. Кого-то можем привлечь, но это единичные варианты», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».