Датские журналисты показали состояние объектов ЧМ-2022 в Катаре за 6 дней до старта. Фото

Датские журналисты телеканала TV2 показали, как выглядят объекты чемпионата мира 2022 года в Катаре за шесть дней до начала турнира.

Как сообщают журналисты, они побывали там, где должны находиться официальные фан-зоны чемпионата мира. Но охранник одной из территорий запретил им снимать, несмотря на то что датчане имели все необходимые аккредитации. Работы на объектах продолжаются как днём, так и в ночное время. Сообщается, что все неготовые объекты должны быть завершены к началу мундиаля. Турнир начнётся уже через шесть дней, 20 ноября.

Чемпионат мира в Катаре — первый мундиаль в истории, который проводится не в летние месяцы. Кроме того, он является первым турниром ФИФА на Ближнем Востоке.

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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре