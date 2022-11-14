Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче Кубка России с «Факелом». Напомним, игра сине-бело-голубых с командой из Воронежа состоится в среду, 16 ноября.

«Сейчас мы думаем только об одном матче Кубка, а о следующем будем думать, только когда закончится игра в Воронеже. У нас всегда желание побеждать — в любом матче. Естественно, в Воронеже нам нужна только победа, и мы будем делать всё возможное, чтобы победить.

Многие клубы играют дома хорошо, гораздо лучше, чем в гостях. У «Факела» — великолепная поддержка болельщиков, да и поле нивелирует разницу в классе игроков, в том, что касается технического оснащения. В таких матчах на первое место выходят эмоции, настрой, желание, движение, борьба — это те качества, разница в которых между игроками не такая большая. Любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».