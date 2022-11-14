В «Рубине» объяснили, почему игрокам пришлось перелезать через забор стадиона после матча

В «Рубине» объяснили, почему игрокам казанской команды пришлось перелезать через забор стадиона после матча Мелбет Первой лиги с «Енисеем». Игра проходила на «Казань-Арене» и завершилась со счётом 0:0.
«Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву в пресс-службе «Рубина».
Ранее в СМИ появилась информация, что охрана «Казань-Арены» покинула стадион раньше времени, закрыв на замок все ворота стадиона. Игроки, задержавшиеся в раздевалке, были вынуждены перелезть через забор, чтобы покинуть территорию арены. На выходе со стадиона футболистов «Рубина» ждали болельщики.
Игроки «Рубина» перелезают через забор стадиона после матча:
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