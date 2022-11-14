Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Абу-Даби

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Абу-Даби, где присоединится к своей команде для подготовки к чемпионату мира в Катаре.
Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Катаре
Месси прибыл в Абу-Даби вместе с аргентинскими игроками «Ювентуса» Анхелем Ди Марией и Леандро Паредесом.
Сборная Аргентины 16 ноября в товарищеском матче встретится с командой Объединённых Арабских Эмиратов. На групповой стадии команда Лионеля Скалони выступит в квартете С, её соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.
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