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«Манчестер Сити» попытается подписать хавбека «Реала» Тони Крооса

«Манчестер Сити» попытается подписать хавбека «Реала» Тони Крооса
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Будущее полузащитника «Реала» Тони Крооса в данный момент находится в подвешенном состоянии. «Сливочные» пока раздумывают над тем, предлагать ли новый контракт хавбеку, также и сам немец сомневается, готов ли он физически выдерживать высокий уровень выступлений. Как сообщает Sport.es, неопределённостью готов воспользоваться «Манчестер Сити», который уже начал наводить контакт с игроком.

Действующий контракт Крооса истекает в июне 2023 года, а это означает, что 1 января игрок сможет вести переговоры с другими клубами. Сообщается, что «горожане» готовы предложить 33-летнему футболисту высокую зарплату – около € 13-14 млн в год. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола также хотел бы поработать с игроком, с которым они уже успели познакомиться в мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне Кроос принял участие в 18 матчах за «Реал», в большинстве из которых он выходил с первых минут. На счету хавбека один гол и четыре голевые передачи.

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