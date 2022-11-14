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Певица Дуа Липа опровергла информацию о своём выступлении на церемонии открытия ЧМ-2022

Певица Дуа Липа опровергла информацию о своём выступлении на церемонии открытия ЧМ-2022
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Известная британская певица Дуа Липа опровергла информацию, что она выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Сейчас появляется множество сообщений о том, что я буду выступать на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре. Это не так. Я не буду выступать там и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о возможном выступлении.

Я буду поддерживать сборную Англии издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда власти страны выполнят все обещания по вопросу прав человека, данные после получения права проведения турнира», — написала исполнительница на своей странице в социальных сетях.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора, состоится 20 ноября.

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