Кто выиграет чемпионат мира?

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.

В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Футбол. Чемпионат мира – 2022. Катар

Участники



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

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