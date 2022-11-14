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Кто выиграет чемпионат мира?

Кто выиграет чемпионат мира?
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Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.

В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч чемпионата мира пройдёт 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Футбол. Чемпионат мира – 2022. Катар
Участники

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет чемпионат мира?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

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