Гарри Кейн: сборная Англии едет на чемпионат мира, чтобы его выиграть

Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался относительно турнирных перспектив своей команды на чемпионате мира в Катаре.



«Я вспоминаю сборную Англии 10, 15 лет назад, тогда всё выглядело так, будто мы боялись сказать, что хотим выиграть крупный турнир. Я думаю, большой шаг вперёд, который мы сделали за время работы с Гаретом Саутгейтом – это то, что мы не боимся говорить об этом.



Мы едем на этот турнир, чтобы его выиграть, потому что мы верим, что действительно можем сделать это. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на чемпионат мира и не верить, что можно привезти трофей домой?



Это будет сложно, нам придётся много работать, иметь немного удачи, чтобы достичь этого», — приводит слова Кейна Sky Sports.



На групповой стадии турнира англичане выступят в квартете В, их соперниками станут команды США, Уэльса и Ирана.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре