Хавбек Аргентины Мак Аллистер: мне нравится делить раздевалку с Месси

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер поделился впечатлениями от игры за сборную Аргентины вместе с Лионелем Месси, а также рассказал, как ранее его отец Карлос играл вместе с Марадоной в национальной команде. Также игрок высказался о шансах Аргентины на чемпионате мира.

«Марадона был очень важен для моего отца. Мой папа очень благодарен ему за то, насколько он повлиял на его карьеру на поле и вне его. Приятно, что я могу играть теперь с Месси, как раньше он играл с Марадоной.

Каково находиться в одной раздевалке с Месси? Это потрясающе! Вначале это было немного странно, я нервничал, потому что я очень застенчивый парень. Но он действительно милый и очень тихий. Мне очень нравится делить раздевалку с ним и всеми игроками сборной.

Способны ли мы выиграть чемпионат мира? Конечно, мы верим, что сможем это сделать. Но в то же время это будет сложно, так как есть много сильных национальных команд, таких как Испания, Англия, Бразилия, Франция, так что это будет сложно. Мы не говорим, что собираемся победить, но мы будем бороться за это», — приводит слова Мак Аллистера talkSPORT.

Новость по теме Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины в Абу-Даби

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре