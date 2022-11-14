Экс-тренер «Челси» Тухель должен покинуть Англию в декабре из-за истекающей рабочей визы

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель должен будет в декабре покинуть Англию из-за истекающего срока действия рабочей визы, после того как в сентябре он был уволен по решению новых владельцев лондонского клуба. Однако, как сообщает The Telegraph, два других бывших сотрудника тренерского штаба, Жолт Лоу и Бенджамин Уэббер, могут остаться, так как были отправлены в отпуск по собственному желанию.

Единственный способ Тухелю остаться дальше жить в Великобритании — это найти работу главным тренером. Однако ранее Томас отклонил несколько предложений от клубов Премьер-лиги. Разные источники сообщали, что немецкий специалист может возглавить сборную Англии после того, как со своего поста уйдёт нынешний наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт. Однако случится это не раньше окончания чемпионата мира в Катаре. Ожидается, что сам Томас будет не против возглавить сборную.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» утром 7 сентября сразу после поражения команды от загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов. Под его руководством синие становились победителями Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира.

Новость по теме Томас Тухель назвал условия для сборной, которую он сможет возглавить

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду