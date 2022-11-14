Рафинья — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: мы переживаем трудный период, но всё зависит от нас

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о положении каталонского клуба, а также о своей затянувшейся адаптации в команде.

«Играя в таком большом клубе, как «Барселона», вы должны вбить себе в голову, что у вас будет гораздо больше ответственности, и это нормально. Болельщики ожидают победы во всех турнирах, в которых мы участвуем, и мы должны не забывать об этом.

Я думаю, что мы делаем большую работу. Мы не прошли дальше в Лиге чемпионов, но у нас отличное положение в чемпионате — на перерыв мы ушли лидерами. Также у нас будет Лига Европы… Мы переживаем трудный период в клубе, и только от нас зависит, сможем ли мы всё это изменить.

Я понимаю, что прохожу период адаптации к клубу, мне ещё предстоит адаптироваться не только к команде, но и к чемпионату, к организации, и в этом смысле партнёры по команде помогают мне по максимуму, чтобы этот период прошёл как можно быстрее. Любой, кто был бы на моём месте, боялся бы риска не попасть на чемпионат мира из-за нехватки игрового времени. Я хочу получать как можно больше минут в играх на всех турнирах. Я очень конкурентоспособен и никогда не терплю поражения», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

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