Быстров: если Криштиану Роналду не знает Рангника, это что-то значит

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на слова форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о бывшем тренере «красных дьяволов» Ральфе Рангнике. Португалец заявил, что даже не знал немецкого специалиста и не понимал, как он может возглавить «Юнайтед». До работы в английском клубе Рангник занимал в «Локомотиве» должность руководителя по спорту и развитию.
«Локомотив или «Сапсан» (именно такое название пророчил клубу тот, о ком пойдёт речь дальше) и его 14-е место в РПЛ — крутая работа Ральфа Рангника. Ну мало было человеку таких «успехов» в России. Решил поймать рыбу покрупнее.
Уж если такой великий футболист, как Криштиану Роналду, не знает о существовании «специалиста» Рангника, уж поверьте, это что-то да значит.
Так что, подводя итог, напрашивается лишь один вывод: только шарлатаны могли убить сначала «Локомотив», а затем посягнуть на убийство легендарного «Юнайтед».
Хорошо, что это вовремя пресекли.
Криштиану, обращение к тебе лично (надеюсь, прочитаешь): ещё раз повторяю, ты великий! Респект и уважуха.
На этом всё. Подальше от футбола держись, Рангник, от российского — тем более», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
- 14 ноября 2022
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