Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки Нидерландов устроят аукцион футболок с ЧМ для поддержки рабочих-мигрантов

Игроки Нидерландов устроят аукцион футболок с ЧМ для поддержки рабочих-мигрантов
Комментарии

Сборная Нидерландов приняла решение поддержать рабочих-мигрантов, которые участвовали в строительстве стадионов для чемпионата мира в Катаре. Портал Ge сообщает, что футболки игроков, в которых будут выступать на мундиале, будут проданы на онлайн-аукционе после окончания турнира, а все вырученные средства будут отправлены строителям.

Ранее представители многих сборных высказались в поддержку прав рабочих, которые жаловались на плохие условия труда, неоплачиваемую сверхурочную работу и недостаточное время для отдыха. Также сообщалось, что во время строительства погибло около 6500 человек.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира сыграет в группе А, где команде предстоит встретиться с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Новость по теме
Эден Азар: не хочу уходить из «Реала». Возможно, моя ситуация изменится после ЧМ в Катаре

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022