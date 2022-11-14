Игроки Нидерландов устроят аукцион футболок с ЧМ для поддержки рабочих-мигрантов

Сборная Нидерландов приняла решение поддержать рабочих-мигрантов, которые участвовали в строительстве стадионов для чемпионата мира в Катаре. Портал Ge сообщает, что футболки игроков, в которых будут выступать на мундиале, будут проданы на онлайн-аукционе после окончания турнира, а все вырученные средства будут отправлены строителям.
Ранее представители многих сборных высказались в поддержку прав рабочих, которые жаловались на плохие условия труда, неоплачиваемую сверхурочную работу и недостаточное время для отдыха. Также сообщалось, что во время строительства погибло около 6500 человек.
Сборная Нидерландов на чемпионате мира сыграет в группе А, где команде предстоит встретиться с Сенегалом, Эквадором и Катаром.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
- 14 ноября 2022
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