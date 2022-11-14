«Рома» может продать Абрахама в январе. В клубе недовольны статистикой нападающего

Итальянская «Рома» планирует расстаться со своим нападающим Тэмми Абрахамом. Как сообщает Calciomercato.com, римляне недовольны текущей формой игрока, за которую его ругал наставник команды Жозе Моуринью, и будут готовы уже в январе выслушать предложения по 25-летнему форварду.
Сообщается, что спортивный директор «волков» Тьяго Пинту благодаря этому трансферу хочет проспонсировать возвращение бывшего полузащитника «Ромы» Давиде Фраттези, который в данный момент выступает за «Сассуоло». Однако нынешний клуб хавбека не захочет расставаться со своей звездой и будет готов отпустить его только за большую сумму.
В текущем сезоне Абрахам провёл за «Рому» 20 матчей во всех турнирах. На счету английского нападающего четыре мяча и одна голевая передача. Из-за плохой текущей формы наставник сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не включать футболиста в финальную заявку своей команды на чемпионат мира в Катаре.
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