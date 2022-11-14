Сборная Туниса огласила заявку на чемпионат мира в Катаре

Сборная Туниса огласила имена 26 игроков, которые выступят на чемпионате мира в Катаре.
Вратари: Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир», Тунис), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).
Защитники: Али Абди («Кан», Франция), Мохамед Дрегер («Люцерн», Швейцария), Али Маалул («Аль-Ахли», Египет), Ваджди Кешрида («Атромитос», Греция), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт», Кувейт), Дилан Бронн («Салернитана», Италия), Монтассар Тальби («Лорьян», Франция).
Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн», Германия), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош», Венгрия), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль», Катар), Ханнибал Межбри («Бирмингем», Англия).
Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Сейфеддине Жазири («Замалек», Египет), Наим Слити («Эттифак», Саудовская Аравия), Иссам Жебали («Оденсе», Дания), Таха Яссин Хенисси («Кувейт», Кувейт), Анис Бен Слимане («Брондбю», Дания), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).
На турнире в Катаре Тунис выступит в квартете D, где встретится с командами Франции, Австралии и Дании.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
- 14 ноября 2022
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