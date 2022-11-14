Голкипер «ПСЖ» Рико избежал ограбления квартиры, спугнув злоумышленника
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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико отпугнул грабителя, проникшего в его квартиру, сообщает RMC Sport.
По информации источника, футболист столкнулся со злоумышленником в своей квартире недалеко от Елисейских Полей. Рико оттолкнул грабителя, после чего тот решил убежать, оставив добычу. К дому вратаря приехала полиция, было возбуждено дело о попытке ограбления со взломом. Сообщается, что из квартиры Рико ничего не пропало.
Напомним, в нынешнем сезоне Рико ещё не играл за «ПСЖ». В прошлом сезоне вратарь выступал за «Мальорку» на правах аренды.
«ПСЖ» в 15 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира входят «Ланс» (36) и «Ренн» (31).
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