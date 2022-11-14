Уго Льорис — о радужной повязке на ЧМ: я буду уважать традиции Катара

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался на тему радужных повязок у капитанов команд на чемпионате мира в Катаре. Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре выразил мнение, что необходимо уважать традиции страны-организатора турнира.



«Во-первых, необходимо, чтобы ФИФА и Федерация футбола Франции согласились на это. Конечно, у меня есть своё мнение, и оно в чём-то совпадает с мнением президента. Когда мы принимаем иностранцев во Франции, мы хотим, чтобы они играли по нашим правилам и уважали нашу культуру – я намерен вести себя так же, когда поеду в Катар. Соглашаюсь я с их идеями или нет, я должен проявить уважение», — приводит слова Льориса Get French Football News.

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