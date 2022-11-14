Мартин Демикелис сменит Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт»

Тренер дубля мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис покинет свой пост и возглавит аргентинский «Ривер Плейт», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
«Я приехал в Европу как игрок из «Ривер Плейт» в «Баварию», теперь еду в противоположном направлении уже как тренер. Невероятная история! Я горжусь тем, что дважды был частью семьи «Баварии», хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и кто меня поддерживал. Я покидаю этот клуб с большим чувством благодарности в сердце и с нетерпением жду важной задачи в моём втором родном клубе», — сказал 41-летний специалист.
Демикелис выступал за «Ривер Плейт» с 1998 по 2003 год, после чего перешёл в «Баварию» и играл за немецкую команду до 2010 года. Дубль мюнхенцев аргентинец возглавлял с 2021 года.
В «Ривер Плейт» Демикелис сменит Марсело Гальярдо.
Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его
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