Рио Фердинанд: роман Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который в своём интервью негативно отозвался о клубе, упомянув также экс-форварда «Юнайтед» Уэйна Руни.
«Если «Манчестер Юнайтед» пытается взять что-то из прошлой эпохи, то это одна из вещей, на которые они будут опираться. Как я уже говорил, я играл с Рудом ван Нистелроем, Роем Кином, Бэкхемом – игроками, которых главный тренер выгнал из клуба, потому что они ставили себя выше команды по разным причинам. Таких причин в нынешней ситуации мы не видим.
Руни кое-что сказал о Роналду, он имеет на это полное право. Криштиану обиделся и упомянул его в своём интервью: все хотят, чтобы подобные вещи не происходили публично. Не думаю, что они будут присылать друг другу рождественские открытки.
Я чётко осознаю ситуацию Роналду – всё кончено. Роман с «Юнайтед» завершён, я не представляю, чтобы он снова сыграл за клуб», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.
Роналду облил водой Фердинанда
- 14 ноября 2022
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