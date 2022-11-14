Павел Мелёшин: могли и больше забить «Локомотиву». «Спартак» победил по делу!

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Эмоции только положительные. Очень хорошо, что победили в московском дерби. Правда, создали себе парочку неприятностей. Могли и больше забить «Локомотиву», но не реализовали свои моменты.
Мне понравилась игра. Хорошо смотрелись в первом тайме, полностью доминировали над соперником. Во втором тайме немного что-то не получалось. Поэтому концовка выдалась нервной. Победили по делу!» — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (13) — на 14-м месте.
- 14 ноября 2022
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