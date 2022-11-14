В «Динамо» объяснили, как собрали полные трибуны на матч с ЦСКА во время бойкота Fan ID

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как клубу удалось собрать полные трибуны на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) в условиях бойкота паспорта болельщика (Fan ID).

«Как удалось собрать полную арену в условиях холода и бойкота Fan ID? Думаю, все посмотрели анонсы, видео к игре с ЦСКА, каких селебрити мы привлекали. Перед матчем выступала Люся Чеботина вместе с Therr Maitz, символические удары нанесли Евгения Медведева и олимпийский чемпион по футболу Виктор Лосев. Также мы запустили эксклюзивную коллекцию одежды вместе с ЦСКА. Мы активно работаем на привлечение аудитории, развлекательность, моду, популярность и на шоу. Как видите, всё это приносит свои плоды», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.