Карпин: в детстве было прикольно читать «Робинзона Крузо». Но сейчас детям читаю сказки
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о любимой книге детства и о том, что он читает своим детям.
«Я сказал, что моя любимая книга «Робинзон Крузо»? Да, было прикольно читать в семь-восемь лет, что человек на острове выжил. Детям я его сейчас точно не читаю, рано ещё. Сейчас читаю сказки: у них любимые «Колобок» и «Курочка Ряба».
Дочка сказала, что «папа по жопе надавает»? Ну да, ругаюсь. Что такого? Есть такое», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России по футболу проведёт в конце осени две товарищеские игры в рамках сборов. 17 ноября национальная команда сыграет с Таджикистаном в Бишкеке, а 20 ноября отправится в Ташкент на игру с Узбекистаном.
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