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Валерий Карпин: главный кумир — Майкл Джордан. Для меня он великий

Валерий Карпин: главный кумир — Майкл Джордан. Для меня он великий
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» рассказал, что его удивило в этом кино, и назвал своего главного кумира.

«Главный кумир — Майкл Джордан. Для меня он великий. Самый великий баскетболист. Из состава «Чикаго» помню его, Пиппена и Родмана.

Больше всех удивило появление Валерия Овчинникова в фильме. Он сказал, что я нарвский пацан? Да, в Эстонии же все культурные, а Нарва более русский город, типа как опасный район в Москве.

Романцев столько похвалы мне в лицо бы не сказал. Это, конечно, в плюс всё, что я от него услышал.

Он общался с моей мамой? У меня тоже бывают беседы с родителями более молодых игроков. Инициатор разный всегда. Из мам игроков сборной ни с кем не общался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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