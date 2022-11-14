Валерий Карпин: главный кумир — Майкл Джордан. Для меня он великий

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» рассказал, что его удивило в этом кино, и назвал своего главного кумира.



«Главный кумир — Майкл Джордан. Для меня он великий. Самый великий баскетболист. Из состава «Чикаго» помню его, Пиппена и Родмана.



Больше всех удивило появление Валерия Овчинникова в фильме. Он сказал, что я нарвский пацан? Да, в Эстонии же все культурные, а Нарва более русский город, типа как опасный район в Москве.



Романцев столько похвалы мне в лицо бы не сказал. Это, конечно, в плюс всё, что я от него услышал.



Он общался с моей мамой? У меня тоже бывают беседы с родителями более молодых игроков. Инициатор разный всегда. Из мам игроков сборной ни с кем не общался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.