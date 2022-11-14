«Атлетико» зимой может продать кого-то из игроков. У клуба финансовые проблемы

У мадридского «Атлетико» возникли финансовые проблемы в связи с вылетом из еврокубков. Из-за покидания Лиги чемпионов «матрасники» недосчитаются в своём бюджете около € 30 млн, а в совокупности с другими экономическими проблемами клубу будет не хватать порядка € 60 млн. Как сообщает издание Sport.es, единственный выход в данном случае для команды — устроить распродажу грядущей зимой.
В связи с финансовыми убытками клубу предстоит выставить кого-то из игроков на трансфер. Речь идёт о таких футболистах, как Хосе Хименес, Анхель Корреа, Матеус Кунья и Тома Лемар. Также сложной остаётся ситуация с Жоау Феликсом, агент которого пытается организовать переход в «ПСЖ» или один из клубов английской Премьер-лиги.
«Атлетико» занимает четвёртое место турнирной таблицы Ла Лиги, набрав в 14 матчах 24 очка. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне заняла четвёртое место в группе с «Байером», «Брюгге» и «Порту», набрав в шести встречах пять очков.
«Атлетико» в гостях проиграл «Мальорке»
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