Валерий Карпин ответил шуткой на вопрос о фильме про Леонида Слуцкого

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин на премьере фильма, посвящённого ему, прокомментировал забавный факт, что после того, как про возглавлявшего ранее национальную команду Леонида Слуцкого сняли кинокартину, сборная неудачно выступила на чемпионате Европы — 2016.

«Про Слуцкого перед Евро тоже сняли фильм, а всё закончилось неудачно? Ну если так рассуждать, то слава богу, что у нас нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи в рамках осенних сборов. 17 ноября сборная России сыграет с национальной командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.