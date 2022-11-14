Валерий Карпин ответил шуткой на вопрос о фильме про Леонида Слуцкого
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин на премьере фильма, посвящённого ему, прокомментировал забавный факт, что после того, как про возглавлявшего ранее национальную команду Леонида Слуцкого сняли кинокартину, сборная неудачно выступила на чемпионате Европы — 2016.
«Про Слуцкого перед Евро тоже сняли фильм, а всё закончилось неудачно? Ну если так рассуждать, то слава богу, что у нас нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи в рамках осенних сборов. 17 ноября сборная России сыграет с национальной командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.
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