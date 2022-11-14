Клуб седьмого английского дивизиона хочет арендовать Холанда на время чемпионата мира

«Эштон Юнайтед», выступающий в седьмом дивизионе чемпионата Англии, выступил с заявлением, согласно которому команда хочет арендовать форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда на период проведения чемпионата мира в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
«Эштон Юнайтед» подтверждает, что подал запрос на аренду нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на 28 дней.
Поскольку действующие чемпионы Премьер-лиги не будут выступать до конца декабря из-за чемпионата мира 2022 года, клуб обратился к нашим соседям на «Этихад», чтобы сохранить физическую форму Холанда, ведь сборная Норвегии не сыграет в Катаре».
Менеджер «Эштон Юнайтед» Робинс Майкл Клегг в интервью клубному сайту заявил: «Сити» не играет, а мы хотим помочь, поддерживая форму Холанда, в этом больше смысла, чем в его шестинедельной игре в гольф. Мы думаем, что он подойдёт нам и отлично впишется в команду».
«Эштон Юнайтед» пока не получил никакого ответа от «Манчестер Сити», — гласит официальное заявление клуба.
- 14 ноября 2022
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