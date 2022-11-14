Валерий Карпин объяснил, почему в «Спартаке» тренировался в футболке «Интера»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в период выступления за московский «Спартак» тренировался в футболке миланского «Интера».
«Почему я тренировался в футболке «Интера»? Это понимание того, каким раньше был российский футбол. В «Спартаке» я тренировался в футболке «Интера». Это Шалимов привозил.
Как реагировал Романцев? Никак. Все в разном тренировались — в синем, кто в белом, кто в жёлтом. Кому подарили футболку «МЮ», тот в ней и тренировался. Некая свадьба в Малиновке? А я про что говорю. Ну не было формы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.
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