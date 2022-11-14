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Валерий Карпин: предложил бы снять кино про Марадону. Почему? Потому что это Марадона

Валерий Карпин: предложил бы снять кино про Марадону. Почему? Потому что это Марадона
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин предложил снять фильм про легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадону, который в 1986 году становился чемпионом мира, а также объяснил, почему считает эту идею удачной.

«Предложил бы снять кино про Марадону. Почему? Потому что это Марадона», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за мировых событий. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайший из которых состоится 17 ноября, когда национальная команда встретится с Таджикистаном. 20 ноября сборная России проведёт игру с Узбекистаном.

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