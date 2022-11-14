Криштиану Роналду высказался в своём «твиттере» после скандального интервью

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал первый твит после скандального интервью, в котором рассказал, что разочарован временем, проведённым в «Юнайтед» после возвращения в команду летом 2021 года.

«Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе в национальной команде. Мы сплотились для достижения единственной цели: осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду.

Сборная Португалии на групповой стадии чемпионата мира в Катаре выступит в квартете H, её соперниками станут команды Южной Кореи, Ганы и Уругвая. Свой путь на турнире подопечные Фернанду Сантуша начнут матчем с африканской командой 24 ноября.

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