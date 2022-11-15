Вингер «Барселоны» Фати сбил мотоциклиста, когда пытался припарковать свою машину

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Carrusel Deportivo, испанский футболист сбил мотоциклиста, когда пытался припарковать свою машину.
Сообщается, что мотоциклист выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с машиной Фати — байкер получил перелом лодыжки. Ансу не бросил пострадавшего и доставил его в ближайшую больницу, чтобы помочь и узнать его состояние.
Две недели назад с одноклубником Фати, защитником Рональдом Араухо, произошла похожая ситуация. Футболист после раздачи автографов и фотосессий пытался выехать на машине с тренировочной базы, но случайно наехал на ногу одной из болельщиц. Позже выяснилось, что с девушкой всё хорошо.
Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщицы
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