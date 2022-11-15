Томас Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер сделал выбор между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду или Месси? Пожалуй, Роналду. Против Лионеля у моих команд хорошая статистика, а вот против Криштиану – не очень», — приводит слова Мюллера ESPN.
Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он выигрывал приз в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Месси сумел выиграть престижную награду семь раз: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, на чемпионате мира в Катаре выступит в группе H. Её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
Аргентина попала в квартет С и встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
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