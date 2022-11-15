Сунесс: я на стороне Роналду. Тен Хаг его обманул и не сдержал обещаний

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался в защиту нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ранее обвинившего нидерландского наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага в неуважении.



«Конечно, я на стороне Роналду. Была встреча, два человека поговорили и покинули комнату с пониманием ситуации, и один из них не сдержал слово. Криштиану не высказывался об этом ранее, но почувствовал, что должен представить свою версию событий.



Думаю, тен Хаг обманул его, и считаю — это только моё мнение как тренера, который работал 20 лет, — что именно тен Хаг не сдержал обещаний, которые были даны при их встрече. Это сильный удар для Роналду. Никакого уважения», — приводит слова Сунесса talkSPORT.