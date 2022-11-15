Антонио Рюдигер пожертвует призовые за участие в ЧМ на операции детям в Сьерра-Леоне

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвует все деньги, которые получит в качестве премиальных за выступление на чемпионате мира в Катаре, на операции 11 детей в Сьерра-Леоне. В этой стране родилась мать футболиста.



«Мне больно видеть условия, в которых растут дети в Сьерра-Леоне. В Германии я имел возможности, которых люди в Сьерра-Леоне лишены. Я благодарен за эти возможности и очень ценю привилегированное положение, в котором нахожусь. Помочь этим детям – дело чести для меня. Я и моя семья в будущем хотим реализовать ещё много проектов в этой стране», — приводит слова Рюдигера Marca.



Сборная Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре выступит в квартете Е, её соперниками станут Япония, Испания и Коста-Рика.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре