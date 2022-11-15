Месси: родители ждали девочку. Когда появился я, им пришлось быстро придумывать имя

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями из детства.



«Моя мама постоянно жалуется, что девять месяцев мучилась и родила меня, а её фамилию даже не упоминают. До того, как на свет появился я, родители ждали девочку. Папа был уверен, что будет девочка. Но когда они узнали… им пришлось быстро придумывать имя.



Сколько себя помню, я всегда был с мячом. С двух лет, так говорит отец. Я постоянно играл с двоюродными братьями. Очень часто болел… Они заботились обо мне. Но я рос с мячом. Если не с кем было играть, сходил с ума, пинал мяч о стену. Мой игровой стиль не сильно изменился с четырёх-пяти лет. Дар пришёл ко мне естественно, я всегда так говорю», — приводит слова Месси Movistar.